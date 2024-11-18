Депутаты обратились к Мишустину с просьбой по семейной ипотеке

Группа депутатов от фракции ЛДПР и два сенатора обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой увеличить лимиты по семейной ипотеке, чтобы удовлетворить потребности граждан, выяснили «Ведомости».

Сейчас лимит по семейной ипотеке составляет 6,25 трлн рублей, в конце октября правительство выделило на реализацию программы дополнительные 350 млрд рублей. В Кабмине считают, что этих средств хватит до конца текущего года.

Авторы обращения считают целесообразным увеличить лимит с 6,25 трлн до 10 трлн рублей, сообщил один из подписантов — зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов. По его словам, у молодых семей должна быть возможность приобрести жилье, а четкие критерии выдачи помогут избежать злоупотреблений и негативного влияния на инфляцию.

«Мы давно говорим, что решение жилищного вопроса напрямую влияет на демографию. Без поддержки государства молодые родители и многодетные семьи иногда не в состоянии потянуть возросшие цены на жилье», — сказал еще один автор обращения, первый зампред комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

При этом подписанты считают важным направить средства на поддержку молодых семей и родителей детей-инвалидов.