В Госдуме оценили возможность ограничения ипотечных ставок

В Госдуме не обсуждают и не планирует обсуждать ограничение ипотечных ставок в России, так как эта проблема является вопросом рынка. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «РИА Новости».

© Lenta.ru

По его словам, ставки по кредитам на жилье растут вместе с ключевой ставкой Центробанка, однако в ситуации виновата не политика регулятора, а инфляция. Депутат подчеркнул, что снизить стоимость ипотеки можно только путем снижения инфляции.

Аксаков добавил, что Госдума обсудит политику Банка России.

«У ЦБ выхода нет, кроме как повышать ключевую ставку. Самая главная мера — это сбить инфляцию. Будет инфляция четыре процента, значит и проценты по ипотеке будут около семи процентов, других вариантов нет», — резюмировал он.

Ранее Аксаков назвал обнаглевшими российских застройщиков, которые за последние годы взвинтившие цены на жилье в два раза.