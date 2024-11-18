Россияне рассказали о планах в преддверии Нового года

Треть россиян хотят завершить ремонт к Новому году. Своими планами в преддверии праздников они поделились с компанией по производству товаров для декора и отделки стен Verol. Результаты исследования публикует RuNews24.ru.

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По данным фирмы, обновлением квартиры до Нового года планируют вплотную заняться 32,6 процента респондентов.

«В новый год, как в новую жизнь, хочется шагнуть с новым ремонтом», — заключил исполнительный директор компании Игорь Бойцанов.

В большинстве своем участники опроса выполняют косметический ремонт, меняют отделку, мебель или бытовую технику. В частности, продажи настенных покрытий с сентября по декабрь растут вдвое.

Вторую строчку в рейтинге заняла формулировка «Сделать доброе дело» — в этом признались 28,4 процента опрошенных. Раздать долги до праздников пытаются успеть чуть больше 21 процента, столько же информантов рассказали, что хотели бы начать 2025 год, поправив здоровье. Новый гардероб занимает умы 16,8 процента голосовавших. Среди прочих вариантов ответа компания называет смену работы, прощение обидчиков и путешествие.

Ранее стало известно о главных причинах стресса во время ремонта среди граждан. Почти половина опрошенных волнуются, держа на контроле работу подрядчиков. Также россияне сильно беспокоятся из-за неожиданных поломок и низкого качества материалов.