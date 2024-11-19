Как изменится стоимость съемных квартир с 1 декабря

Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, что будет с ценами на аренду квартир со следующего месяца. В частности, в компании «ИНКОМ-Недвижимость» ожидают стагнацию стоимости жилья в декабре.

В фирме прогнозируют окончание осеннего всплеска. При этом, по мнению представителя компании, ждать снижения арендной стоимости не стоит. Отмечается, что обычно после активного осеннего сезона и повышения арендных ставок собственники стараются держать цены.

В «Яндекс.Аренде» отметили, что пока условия ипотечного кредитования остаются теми же, рынок долгосрочной аренды продолжит быть рынком арендодателя. Спрос на съем останется достаточно высоким, так как для многих арендаторов это наиболее выгодный ход, чтобы успеть накопить на ипотечный взнос и не жертвовать своим комфортом, заявили в фирме. Там подчеркнули, что в декабре и начале января сокращение активности является традиционной для рынка тенденцией. Однако в компании сообщили, что спрос и цены не обрушатся.

Специалисты считают, что цены на аренду квартиры зафиксируются в долгосрочной аренде, поскольку на рынке будет наблюдаться охлаждение спроса перед праздниками. В посуточной аренде будет сезонное увеличение цен, особенно в ИЖС.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса объявлений «Авито Путешествия», в октябре 2024 года число бронирований посуточных квартир в России по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось на 86%.