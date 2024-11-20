Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, какие проблемы могут возникнуть при аренде жилья.

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В частности, в «Европейской юридической службе» отметили, что в настоящее время фиксируется рост числа сдаваемого в аренду жилья. Наряду с этим, как указали в компании, возросло количество мошеннических объявлений.

В юридической компании PG Partners подчеркнули, что риски возникают у тех, кто не заключает договора найма. В данном случае речь идет об отсутствии у квартиросъемщика каких-либо гарантий, добавили в фирме.

В строительной компании «Дом Лазовского» подчеркнули, что опасность арендаторов будет ждать с квартирами и объектами ИЖС с ценой сильно (от 20%) ниже рынка. Отмечается, что это касается как эконом, так даже элитного и комфортного сегментов.

«Среди социальных — неблагополучные соседи, отмененные автобусы, ремонт дорог или станции метро», — подчеркнули в фирме.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на сервисы бронирования сообщили, что в России зафиксирован рост спроса на аренду загородных домов на новогодние праздники в 2024 году. Показатель увеличился от 40 до 100% год к году.