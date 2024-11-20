Спрогнозирована динамика цен на российское жилье в 2025 году

Стоимость недвижимости в России продолжит расти и в 2025 году. Так динамику цен на жилье в стране в беседе с NEWS.ru спрогнозировал девелопер Антон Винер.

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Как пояснил эксперт, жилье в России будет дорожать и в наступающем году ввиду сворачивания льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. Если Центробанк ее не снизит, цены на жилье не удастся сдержать, предупреждает застройщик.

«Чтобы цены на квадратные метры начали снижаться, необходимо уменьшение ставки регулятором. Пока этого не произошло, банки не могут выдавать кредиты на более выгодных для клиентов условиях», — заявил Винер.

Как ожидают аналитики, ключевая ставка опустится к нейтральным 7,5-8,5 процента только к 2027 году.

Во многом ситуация на рынке жилья зависит от развития госпрограммы ипотеки, в частности, семейной, считает собеседник издания. Это наиболее доступный вариант жилищного кредитования на сегодняшний день. Ценник идет вверх в том числе из-за ослабления рубля, добавил он. Дело в том, что часть техники и стройматериалов отечественные компании все еще закупают за границей.

По мнению Винера, сэкономить бюджет сегодня можно благодаря покупке квартиры в рассрочку или за счет субсидирования от застройщика. Стоит учитывать, что количество таких предложений на рынке ограничено. Кроме того, можно использовать траншевую ипотеку, однако она не так популярна среди застройщиков, отмечает специалист.

Ранее стали известны города России с самым низким первым взносом по ипотеке. Наименьшую сумму потребуют банки в Челябинске — там первоначальный платеж составит 50 процентов от стоимости объекта.