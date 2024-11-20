Москвичам назвали способ сэкономить на покупке квартиры

Москвичи могут купить квартиру с отделкой по стандартам реновации на муниципальных торгах, рассказала NEWS.ru инвестор Екатерина Симанчук.

Таким образом можно сэкономить, поскольку в новом жилье не придется делать ремонт — это выгодно, особенно на фоне подорожания стройматериалов. По словам Симанчук, в 95 процентах случаев на торгах продаются квартиры со стандартной или улучшенной отделкой.

Эксперт уточнила, что торги — это не распродажа, а способ реализовать имущество. Муниципальные торги в Москве делятся на два типа: они проходят в новостройках и среди объектов на вторичном рынке. При этом цены на новостройки ниже, чем у коммерческих застройщиков, применяются льготная семейная и комбо-ипотека. Обычно дома, квартиры в которых выставлены на торги, построены и введены в эксплуатацию: новый собственник может сразу заселиться или начать сдавать квартиру в аренду.

На вторичном рынке есть шанс приобрести жилье со скидкой, однако в 90 процентов случаев в новой квартире потребуется сделать ремонт. Также на таких торгах встречаются объекты с неузаконенными перепланировками.

Плюсом в покупке квартиры на торгах является тот факт, что покупатель является первым собственником после застройщика. Также полностью исключен риск банкротства продавца и риск оспаривания сделки или цены.

В октябре 2024 года новостройки в столице сильнее всего подешевели в районе (поселении) Кокошкино — на 5,5 процента за месяц, до 237,7 тысячи рублей за квадратный метр. Второе место заняло поселение Филимонковское (три процента, до 237,7 тысячи рублей за «квадрат»). Замыкает тройку лидеров поселение Сосенское (0,5 процента, до 271,5 тысячи рублей).