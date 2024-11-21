Силуанов ответил на вопрос о проблемах финансирования семейной ипотеки

Минфин РФ не собирается корректировать ставку 6% по «Семейной ипотеке». Она сохраняется, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

Министр напомнил о том, что в стране действует целый ряд льготных ипотечных программ. В частности, внедрена «Семейная ипотека».

«6% для семьи, которая имеет ребенка до 7 лет или двух детей до 17. Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете», - отметил Силуанов.

Минфин в последние корректировки бюджета учел дополнительно около 350 млрд рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке, отметил он. Министр указал на отсутствие проблем с финансированием механизма «Семейной ипотеки». По его словам, программа работает.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ипотеку в России сейчас мало кто может себе позволить. Большая доля граждан отложила покупку жилья, отметила она. По словам главы ЦБ, выход рынка жилья из состояния перегрева является первым шагом к тому, чтобы доступность жилья снова стала расти. Для этого, как уточнила она, рост доходов граждан должен опережать повышение стоимости жилья. Второй шаг - возвращение доступной рыночной ипотеки, подчеркнула Набиуллина.