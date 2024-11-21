Ставки по ипотеке могут превысить 30% в 2024 году

Средние ставки по ипотеке могут преодолеть отметку в 30% уже в 2024 году. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на экспертов.

Так, ставки выйдут на новые максимумы, говорится в публикации. По мнению заместителя директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяны Школьной, смысла в еще большем подъеме ипотечных ставок нет, поскольку «для подавляющего большинства граждан рыночная ипотека стала не инструментом, а имитацией наличия инструмента улучшения жилищных условий».

По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, в текущие ипотечные ставки уже закладывают возможное увеличение ключевой еще на 1 п.п. в декабре. При еще большем росте ставки (до 23% или даже 25%) дальнейшего заметного роста ипотечных ставок не избежать, и на рынке можно будет увидеть средний показатель к концу года в районе рекордных 30%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ не собирается корректировать ставку 6% по «Семейной ипотеке». Она сохраняется, отметил он. Министр напомнил о том, что в стране действует целый ряд льготных ипотечных программ.