Москвичи массово бросились покупать недвижимость в Дубае

Москвичи и петербуржцы активно покупают недвижимость в Дубае в ОАЭ. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

По данным участников рынка, в 2024 году, количество мужчин в Дубае, совершивших сделки по покупке и продаже жилья, почти в два раза превысило количество женщин. На первую группу пришлось 66%, на вторую — 34%.

Эксперты отметили, что люди зрелого возраста (51–60 лет) покупают или продают недвижимость чаще других (32%). За ними следует возрастная группа 31-40 лет с долей 30%, далее — группа 41–50 лет (20%).

Жители Дубая совершили 48% всех сделок, на втором месте оказались москвичи (40%), на третьем - петербуржцы (3%). Также выяснилось, что жильем на берегу Персидского залива интересуются жители Тюмени, Иркутска и Ульяновска.