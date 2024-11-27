В России предложили запустить новый вид льготной ипотеки

В России нужно запустить льготную ипотеку для молодежи в регионах с оттоком кадров. Создать новую программу госкредитов на жилье предложил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Газета.Ru».

Важным условием для предоставления таких займов эксперт хочет сделать минимальный период отработки в соответствующем субъекте страны — например, 10 лет.

«Такая ипотека позволит одновременно внести позитивный вклад в усилия по решению нескольких проблем, включая и удовлетворение потребности граждан в жилье, и проблемы на рынке труда. Более того, это выступит драйвером развития рынка недвижимости в регионах, где сейчас строительство нового жилья идет наименьшими темпами», — пояснил Балынин.

Экономист отметил, что разницу между рыночной и льготной ставкой по ипотеке компенсируют за счет федерального бюджета, поэтому по мере снижения процентов можно будет обсудить более конкретные параметры новой программы.

Ранее россиянам пообещали появление четырех новых видов льготной ипотеки. Однако программы должны быть такими, чтобы ими не мог воспользоваться кто угодно, считают в Госдуме.