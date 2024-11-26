В Госдуме ищут способы ограничить рост цен на квартиры в новостройках

По оценкам экспертов, рост цен на квадратные метры более чем наполовину связан не с удорожанием стройматериалов, а с прочими затратами. Это и расходы на приобретение земельных участков, и подключение коммуникаций, и благоустройство, и реклама и так далее. Нужно сделать эти траты более прозрачными, создавать долгосрочные правила игры для застройщиков и создать межведомственную комиссию для контроля роста цен на жилье.

Такие предложения представили на заседании экспертного совета по детенизации экономики при Комитете Госдумы по экономполитике 25 ноября. В подробностях инициатив разбиралась «Парламентская газета».

Как уследить за «прочими затратами»

По оценкам экспертов, за последние пять лет цены на первичное жилье существенно выросли, сообщил на заседании экспертного Совета при Комитете Госдумы по экономической политике зампред комитета Артем Кирьянов.

«Существенное опережение по отношению к потребительской инфляции индекса цен на первичное жилье за 2019—2023 годы указывает на увеличение остроты квартирного вопроса и проблемы доступности жилья для населения», — сказал депутат.

Высокая динамика цен на квартиры в новостройках, по его словам, не связана с ростом цен на стройматериалы, а обусловлена прочими затратами, которые составляют 54 процента стоимости. Эти затраты сегодня непрозрачны, что мешает выработать эффективные меры для снижения или сдерживания роста цен на рынке первичного жилья, полагает Кирьянов.

Прочие затраты, по его словам, — это расходы застройщиков на приобретение земельного участка, строительство инженерных коммуникаций, благоустройство территории строительства, подключение к инженерным сетям, прибыль девелопера, затраты на ввод дома в эксплуатацию, рекламу, выплату кредитов и так далее.

«Надо разобраться, каким образом эти затраты могут быть минимизированы, есть ли сегодня моральное право у участников процесса говорить о высокой прибыльности и каким образом поддержать инвестиции в строительство», — сказал депутат.

Он предложил по итогам заседания рекомендовать Правительству создать временную межведомственную комиссию по контролю цен на жилье и выработке корректирующих мер для отслеживания динамики и причин роста цен. Также необходимо усиливать господдержку строительства арендного жилья некоммерческого и социального использования, полагает депутат.

Что надо лучше контролировать прочие затраты на строительство, согласен замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

«Надо посмотреть, например, что такое стоимость проектного финансирования новостроек, финансовые условия, здесь уже вопросы к банкам и финансовым институтам», — сказал эксперт.

Эти факторы, по его словам, надо взять на контроль и регулярно анализировать всем регуляторам и субъектам общественного контроля.

Цены опять растут, но медленнее

С 1 июля этого года, когда прекратила действовать массовая льготная ипотека с господдержкой, рост цен на новостройки начал замедляться, сказала замруководителя аналитического центра ДОМ. РФ. Екатерина Власова: «С июля по октябрь новостройки подорожали примерно на два процента, но по сравнению с ростом, который наблюдался в предыдущие годы, стабилизация идет очень уверенно».

Это подтвердил и гендиректор одной из крупнейших риелторских компаний Ильдар Хусаинов.

«Цены на новостройки больше не растут, более того, если посмотреть все акции, цены реально уже падают последние два месяца примерно на 1 процент в месяц», — сказал он.

Но важно продумать механизмы на будущее, чтобы прежняя история с ценами не повторялась, уверен Хусаинов. Так, по его словам, можно предусмотреть налоговые льготы и другие преференции компаниям, которые строят и продают жилье дешевле.

«Если льготы и давать, то тем, кто реально строит дешево, а у нас пока не совсем так», — отметил он.

Еще нужны долгосрочные планы господдержки для застройщиков, налоговых послаблений и так далее, уверен Хусаинов.

«Если бы была понятная стратегия, понятные цифры, у застройщиков не было бы необходимости зарабатывать в моменте сколько сможешь, цена бы стабилизировалась», — считает эксперт.

Еще надо развивать строительство жилья в малых городах, а не только в мегаполисах — это тоже повлияет на снижение стоимости жилья в целом, полагает он.

Тем не менее, цены на новостройки все равно будут расти по объективным причинам, считает вице-президент Российского союза строителей по работе в Сибирском федеральном округе Максим Федорченко. Сейчас, по его словам, почти прекратился рост цен на строительные материалы, но зато за год в разы выросла стоимость рабочих ресурсов.

«Это связано с ужесточением миграционной политики, вынужденным оттоком рабочей силы в оборонную отрасль, увеличением налоговой нагрузки на строителей и производителей. Плюс на застройщиков налагаются обязательства в виде строительства соцобъектов», — пояснил Федорченко.

Тем не менее, по его словам, нужно комплексно решать задачи обеспечения доступности жилья.