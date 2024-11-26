Что будет с ценами на «вторичку» в Москве в 2025 году

Эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимость», рассказали, что будет с ценами на вторичном рынке жилья Москвы.

В частности, по словам, руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, в ближайшие месяцы на вторичном рынке Москвы может увеличиться количество дисконтов. Он отметил, что последнее время фиксируется рост среднего срока экспозиции (c 100–105 дней этим летом до 125–130 дней).

Специалист подчеркнул, что ситуация должна стимулировать все большее число продавцов (по сравнению с сегодняшними показателями) идти навстречу потенциальным покупателям в части предоставления скидок.

«К февралю-марту 2025 года может оформиться тренд на снижение уже не только цен сделок, но и номинальных цен предложения», — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что, по данным «Домклик», в России сильнее всего подешевели квартиры с четырьмя и более комнатами (на 7%, до 144,3 тыс. руб. за 1 кв. м), а также трехкомнатные (на 2,1%, до 116 тыс. руб. за 1 кв. м). Кроме того, в число лидеров по уровню снижения также вошло жилье в домах, построенных в 1960-е (на 1,9%) и 1970-е (на 1,8%) годы.