Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на новостройки

Новостройки в России подешевеют в ближайшее время. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

По его словам, стоимость новостроек уже начала снижаться, поскольку более 60% квартир в них не проданы. На этом фоне застройщикам придется регулировать ситуацию, в том числе скидками, чтобы обеспечить финансовый поток, отметил Файзуллин.

«Основная задача в том, чтобы держать коридор роста цен на стройматериалы, перевозки и стоимость рабочей силы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в октябре новостройки подорожали в большинстве крупнейших городов России. В среднем цена за квадратный метр выросла на 0,7% до 138,4 тысяч рублей.