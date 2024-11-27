Прогноз цен на рынке недвижимости: что ждет покупателей с 1 декабря

Эксперты в беседе с изданием Life рассказали, что будет с ценами на недвижимость в столичном регионе.

По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, по загородному сегменту стоимость зафиксируется до конца года. Также можно будет увидеть акционные предложения на отдельные объекты, где скидка может составлять до 10%, отметил собеседник.

Дисконт будет зависеть от условий продажи и ликвидности самого лота, указал эксперт. Он подчеркнул, что рост цен начнется в 2025 году из-за подорожания материалов на фоне инфляции и других экономических и геополитических факторов.

По словам учредителя экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерия Лукинова, эконом и комфорт с начала года подешевеют на 10-15%, к концу 2025-го цены упадут до 20%.

«Хотя в некоторых уникальных проектах рост цен в 2025 году может составить от 10 до 20%. Бизнес- и элит-класс будут демонстрировать уверенный рост спроса. Цены вырастут на 20–50% в зависимости от проекта», — подчеркнул он.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил о прекращении роста цен на новостройки в России. Представитель ведомства отметил, что за третий квартал на первичном рынке цены выросли на 0,4%, на вторичном – снизились на 0,8%.