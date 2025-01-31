Спрос на элитную недвижимость Подмосковья рекордно вырос

В 2024 году на первичном рынке элитной загородной недвижимости продали на 21% больше лотов, чем в 2023 году, что является рекордом за последние семь лет, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании NF Group.

Отмечается, что в структуре сделок наибольший объем в прошлом году пришелся на земельные участки — 60%, доля коттеджей составила 31%, а таунхаусов — 9%. Основную долю заключили с объектами премиум-класса. Больше всего популярны были новые проекты.

« П р и э т о м о б щ и й о б ъ е м п р е д л о ж е н и я н а п е р в и ч н о м з а г о р о д н о м р ы н к е с о к р а т и л с я з а г о д н а 3 6 % и с о с т а в и л 3 8 3 о б ъ е к т а . П р е д л о ж е н и е з а г о р о д н о й н е д в и ж и м о с т и п р е м и у м - к л а с с а з а г о д у м е н ь ш и л о с ь н а 3 8 % , д о 3 0 9 о б ъ е к т о в , а в к л а с с е д е - л ю к с з а ф и к с и р о в а н о с н и ж е н и е н а 2 7 % , д о 7 4 о б ъ е к т о в » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Ранее издание РБК со ссылкой на результаты исследования аналитики риелторской компании Est-a-Tet сообщило, что средняя цена квартир в московских новостройках бизнес-класса повысилась на 5,1% за 2024 год, до более чем 30 млн руб