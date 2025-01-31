Спрос на элитную недвижимость Подмосковья рекордно вырос
В 2024 году на первичном рынке элитной загородной недвижимости продали на 21% больше лотов, чем в 2023 году, что является рекордом за последние семь лет, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании NF Group.
Отмечается, что в структуре сделок наибольший объем в прошлом году пришелся на земельные участки — 60%, доля коттеджей составила 31%, а таунхаусов — 9%. Основную долю заключили с объектами премиум-класса. Больше всего популярны были новые проекты.
«При этом общий объем предложения на первичном загородном рынке сократился за год на 36% и составил 383 объекта. Предложение загородной недвижимости премиум-класса за год уменьшилось на 38%, до 309 объектов, а в классе де-люкс зафиксировано снижение на 27%, до 74 объектов», — говорится в материале.
Ранее издание РБК со ссылкой на результаты исследования аналитики риелторской компании Est-a-Tet сообщило, что средняя цена квартир в московских новостройках бизнес-класса повысилась на 5,1% за 2024 год, до более чем 30 млн руб