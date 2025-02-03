Рынок ипотеки в Татарстане рухнул

Рынок выдачи ипотеки в Татарстане упал на 40%, в декабре 2024 года ипотечные кредиты на общую сумму 9,62 млрд рублей получили более 2,2 тыс. местных жителей. Об этом сообщает «Реальное время».

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), заемщики в среднем брали в долг 4,3 млн рублей на 273 месяца (22 года и 9 месяцев). При этом в декабре 2023 года получателей ипотечных кредитов в Татарстане было в 3,1 раза больше. На это повлияло то, что с июля 2024 года в России были ужесточены условия ипотеки с господдержкой.

« Д л я б о л ь ш и н с т в а ж е р о с с и я н д о с т у п н о й о с т а л а с ь и п о т е к а н а р ы н о ч н ы х у с л о в и я х , с т о и м о с т ь к о т о р о й о п е р е ж а е т р е з к о в о з р о с ш у ю к л ю ч е в у ю с т а в к у Ц Б . Т а к , в с е н т я б р е ц е н а и п о т е ч н ы х к р е д и т о в п р е в ы ш а л а 2 0 — 2 2 % г о д о в ы х , а в н о я б р е д о с т и г а л а 2 9 % г о д о в ы х » , — д о б а в и л и в с о о б щ е н и и .

При этом по итогам последнего месяца прошлого года Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объему ипотечного кредитования. В рейтинге также оказались Москва (5,28 тыс. кредитов на 38,05 млрд рублей), Московская область (3,55 тыс. кредитов на 21,66 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,83 тыс. кредитов на 15,49 млрд рублей) и Краснодарский край (2,25 тыс. кредитов на 10 млрд рублей).

Центробанк РФ до этого сообщил, что в 2024 году в России почти на 40% замедлилась выдача ипотеки — до 4,9 трлн рублей. В позапрошлом году банки выдали ипотечных кредитов на 7,8 трлн.