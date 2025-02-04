Каждая третья квартира в России сдается без встречи с хозяином

Формат бесконтактного заселения стремительно набирает популярность на российском рынке посуточной аренды. По данным платформы Bronevik.com, в 2024 году спрос на апартаменты вырос на 70% по сравнению с предыдущим годом, при этом каждый третий объект уже оборудован системой бесконтактного доступа.

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В сервисе "Островок" подсчитали, что в 2024 году спрос на апартаменты увеличился на 27% относительно 2023 года, а их доля достигла 30% от всех бронирований по стране. К концу января 2025 года этот показатель превысил 31%. Тенденция к бесконтактной сдаче квартир, которая стала развиваться во время пандемии COVID-19, продолжает укрепляться на рынке.

" С р е д и а п а р т а м е н т о в , п р е д с т а в л е н н ы х в н а ш е й б а з е , у ж е к а ж д ы й т р е т и й о б ъ е к т и м е е т в о з м о ж н о с т ь б е с к о н т а к т н о г о з а с е л е н и я . В л а д е л ь ц ы к в а р т и р з а и н т е р е с о в а н ы в о в н е д р е н и и т а к и х т е х н о л о г и й , о н и з а м е т н о э к о н о м я т в р е м я и р е с у р с ы н а з а с е л е н и е г о с т е й " , - о т м е ч а е т К с е н и я И с л е н т ь е в а - К у з н е ц о в а , р у к о в о д и т е л ь н а п р а в л е н и я " А п а р т а м е н т ы " п л а т ф о р м ы B r o n e v i k . c o m ( в х о д и т в э к о с и с т е м у МТС).

По ее мнению, эта технология особенно актуальна для тех, кто владеет несколькими квартирами, потому что гости могут заезжать одновременно. Более того, по словам экспертов сервиса "Островок", благодаря бесконтактному заселению арендодатели могут контролировать процесс съема жилья: есть возможность отслеживать время заезда и выезда гостей, что упрощает управление объектом. Квартиры с электронным замком безопасно сдавать: код доступа обновляется после каждого выселения, что исключает возможность повторного доступа к квартире.

Квартиры с электронным замком сдавать безопасно: код доступа обновляется после каждого выселения.

" Д л я т у р и с т о в о с н о в н о е у д о б с т в о в т о м , ч т о о н и н е з а в и с я т о т в с т р е ч и с у п р а в л я ю щ и м и с в о б о д н ы в в ы б о р е в р е м е н и з а с е л е н и я . Т а к ж е д л я м н о г и х в а ж н о , ч т о н е т н е о б х о д и м о с т и в л и ч н о м к о н т а к т е с х о з я и н о м ж и л ь я " , - п о д ч е р к н у л а И с л е н т ь е в а - К у з н е ц о в а .

По данным "Островка", популярность апартаментов среди туристов объясняется большей площадью такого формата по сравнению с гостиничными номерами, наличием нескольких комнат и кухни, что делает их привлекательными для семей и больших компаний, позволяя при этом экономить на питании во время поездки.

Однако у бесконтактной сдачи квартир в аренду есть свои недостатки. Как отмечает юрист по гражданским делам Алла Георгиева, проблемой становится неопределенность перечня имущества в квартире.

" Д а ж е е с л и в д о г о в о р е и л и о ф е р т е с о с т а в и т ь п е р е ч е н ь т о г о , ч т о н а х о д и т с я в к в а р т и р е , э т о г о в с е р а в н о б у д е т н е д о с т а т о ч н о " , - п о я с н я е т э к с п е р т .

При бесконтактном заселении собственник рискует своим имуществом, поскольку даже установка видеокамер на входе и выходе может лишь зафиксировать факт выноса вещей, но не поможет доказать, например, поломку бытовой техники или мебели.

Арендаторы также находятся в зоне риска. По словам Георгиевой, существует опасность невозврата депозита: "Собственник может указать, что пропало что-то. В таком случае депозит могут не вернуть". Особенно проблемной становится ситуация, когда арендатор при заселении обнаруживает повреждения, но не фиксирует их документально.

" Н а п р и м е р , а р е н д а т о р в и д и т п р и в ъ е з д е с л о м а н н у ю д в е р ь , н о в л а д е л ь ц у н е с о о б щ а е т и ф о т о н е в ы с ы л а е т . С о б с т в е н н и к в п о л н е м о ж е т с о с л а т ь с я н а т о , ч т о д в е р ь с л о м а л а р е н д а т о р , и д е п о з и т н е в е р н у т ь " , - р а с с к а з ы в а е т э к с п е р т .

Андрей Моисеев, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, обращает внимание на более серьезную юридическую дилемму.

" С о д н о й с т о р о н ы , ж и л и щ н ы й к о д е к с в с т а т ь е 3 0 р а з р е ш а е т с д а в а т ь к в а р т и р у ( д а ж е к р а т к о в р е м е н н о ) , а с д р у г о й - з а п р е щ а е т и с п о л ь з о в а т ь ж и л о е п о м е щ е н и е д л я о к а з а н и я г о с т и н и ч н ы х у с л у г ( с т а т ь я 1 7 ) " , - п о я с н я е т э к с п е р т .

В практике встречается множество случаев, когда жилищные инспекции или прокуроры подают иски о прекращении оказания таких услуг, а КоАП предусматривает ответственность за нарушение этих положений (ст. 7.21).

Ситуацию осложняет отсутствие четких критериев разграничения краткосрочной аренды и гостиничных услуг. По мнению эксперта, надо стараться не создавать неудобств, которые "превышают обычную интенсивность использования жилья в многоквартирном доме".

Как сообщает "Островок", наибольшую популярность апартаменты приобрели в Калининградской области, где на них приходится 58% всех бронирований, в Республике Татарстан (44%) и в Республике Башкортостан (40%).

При этом, по данным платформы Bronevik.com, среди городов лидируют Москва (18% от всех бронирований по России), Санкт-Петербург (9%), Казань (4%) и Краснодар (4%). Средняя стоимость проживания в апартаментах в 2024 году составила 3200 рублей за ночь. Несмотря на повышение спроса, цены на посуточную аренду росли медленнее, чем в отелях, - 14% против 21% год к году.

Опыт арендодателей показывает, что отношение к бесконтактному заселению у гостей различается.

" М н о г и м г о с т я м н е н р а в и т с я б е с к о н т а к т н о е р а з м е щ е н и е . О н и х о т я т л и ч н о в и д е т ь х о з я и н а к в а р т и р ы . Д р у г и е , н а о б о р о т , э т о п р и в е т с т в у ю т " , - д е л и т с я о п ы т о м А н н а , с д а ю щ а я к в а р т и р ы в М и н с к е .

При этом технически бесконтактное заселение реализуется двумя основными способами, рассказали эксперты платформы Bronevik.com. С помощью электронных кодовых замков с управлением через мобильное приложение или через кейбоксы - небольшие металлические сейфы, где хранятся ключи, с кодовым замком рядом с входом в апартаменты.