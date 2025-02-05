В ФНС рассказали о расчете вычета при покупке жилья по новым ставкам

В Федеральной налоговой службе (ФНС) анонсировали увеличение максимальной суммы возврата НДФЛ после перехода на прогрессивную шкалу по вычету при покупке жилья. Как отмечается, она возрастет до 440 тыс. руб., в части уплаченных процентов — до 660 тыс. руб., передает «РБК-Недвижимость».

Подчеркивается, что в России сохранились предельные размеры имущественных налоговых вычетов в связи с приобретением (строительством) жилья и по уплате процентов по целевым кредитам (они составляют 2 млн руб. и 3 млн руб. соответственно).

При этом, как отметили в ведомстве, в связи с изменением с 2025 года шкалы ставок по НДФЛ на пятиступенчатую (13/15/18/20/22%) сумма возврата НДФЛ при применении налоговых вычетов может достигать при приобретении жилья — 260 тыс., 300 тыс., 360 тыс., 400 тыс. и 440 тыс. руб. соответственно. В части уплаченных процентов она может составлять 390 тыс., 450 тыс., 540 тыс., 600 тыс. и 660 тыс. руб. соответственно, отметили в ФНС.

Там же подчеркнули, что на сумму налога к возврату влияет размер удержанного НДФЛ и ставка налога. Напомним, что с начала года в стране вступила в силу новая система налогообложения, которая предусматривает пять уровней прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.