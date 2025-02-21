Дачников предупредили о новом налоге

С 1 января 2025 года владельцы хозяйственных построек с фундаментом, в том числе бань, сараев и теплиц, должны будут платить имущественный налог, напомнила РИА Новости основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

«Введение налога связано с необходимостью систематизировать учет недвижимости и скорректировать налоговую нагрузку в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения», — пояснила она.

Капитальные хозяйственные постройки требуют регистрации в Росреестре, а их кадастровая стоимость становится базой для расчета налога. Как правило, ставка варьируется от 0,1% до 0,3%. Регистрация объектов обязательна, а ее отсутствие не освобождает владельцев от уплаты налога, подчеркнула Вепренцева. Если объект не учтен в кадастровой базе, ФНС вправе самостоятельно оценить его стоимость и применить налоговые санкции за уклонение от декларирования, предупредила юрист.

Исключить постройку из налогооблагаемой базы можно в случае признания ее некапитальным строением или же при наличии льготы. Льгота предоставляется на одну постройку такого типа площадью до 50 кв. м.

«При наличии нескольких хозяйственных построек право на льготу распространяется только на одну из них, что требует взвешенного подхода к выбору. Также освобождены от налога инвалиды, ветераны боевых действий и некоторые другие категории лиц, определенные в налоговом законодательстве», — перечислила эксперт.

Налог на имущество физических лиц — это налог на владение недвижимостью, который уплачивает ее собственник, напоминает эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Порядок и особенности применения налога устанавливаются муниципалитетами, а собранные средства поступают в местный бюджет. Ставка налога рассчитывается как процент от кадастровой стоимости объекта недвижимости, определяемой Росреестром, а ее конкретная величина устанавливается также муниципалитетом. Льготы по налогу, в дополнение к федеральным, также могут быть и местные, они могут применяться, например, для пенсионеров, ветеранов, многодетных семей и т. д. Льготы и вычеты по налогу на имущество применяются ФНС автоматически, на основании сведений, которые она получает от других органов. Но, чтобы подстраховаться, можно также подать заявление, отмечает эксперт.

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