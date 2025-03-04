Риелтор рассказала, какие квартиры не стоит брать в аренду

Отказ собственника жилья от оформления договора и сдача недвижимости третьим лицом без документов – в числе условий, при которых стоит отказаться от аренды квартиры. Об этом Москве 24 рассказала риелтор Наталья Перескокова.

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Она напомнила, что в некоторых квартирах могут быть протечки и тараканы, поэтому перед арендой стоит внимательно осмотреть помещение и проверить коммуникации. Плюс не будет лишним выяснить, насколько тихие и спокойные соседи живут рядом.

"В новых домах об обстановке можно узнать у консьержа. У него же стоит аккуратно поинтересоваться и о собственнике квартиры. Также нужно обязательно проверить его документы", – указала эксперт. "Если квартиру сдает третье лицо, у него должна быть нотариально оформленная доверенность. В ее подлинности можно удостовериться по QR-коду. Если же у третьего лица не было документов, это чревато тем, что придет собственник и попросит освободить жилплощадь".

Когда у недвижимости несколько владельцев, необходимо, чтобы с ее сдачей в аренду был согласен каждый из них. В противном случае один из сособственников имеет право выгнать нанимателя, предупредила Перескокова.