Власти России обсуждают расширение программы семейной ипотеки

Власти России вернулись к обсуждению расширения программы семейной ипотеки.

Как сообщает РБК со ссылкой на перечень поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны до 25 марта «дополнительно проработать» расширение льготной программы на семьи с одним ребенком до 18 лет.

Официальный представитель Новака подтвердил факт такого поручения.

По итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей ранее президент России Владимир Путин дал ряд поручений. Среди них — увеличение пособия по беременности и родам для студенток, повышение выплат при рождении ребёнка, а также меры по поддержке многодетных семей, включая расширение программы льготной ипотеки.