В России подешевела аренда «однушек»

По итогам февраля аренда однокомнатных квартир в России подешевела в среднем на 1,8 процента, до 26,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир».

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Исследование охватило 70 российских городов. Наиболее заметно ценник на аренду «однушек» снизился в Пензе — минус 7,6 процента, Якутске — минус 7,5 процента, и Тольятти — минус 6,7 процента. В Москве снижение составило 1,8 процента, до 56,6 тысячи рублей в месяц, в Подмосковье — 1,1 процента, до 37,8 тысячи рублей.

В одном городе цены остались на прежнем уровне, рост произошел только в семи городах. Сильнее всего аренда этого типа квартир подорожала в Новокузнецке — плюс 7,5 процента, Владивостоке — плюс 5,5 процента, и Грозном — плюс 4,2 процента.

По словам экспертов, сейчас происходит коррекция цен, которая началась в январе.

«За второе полугодие 2024 года ставки беспрецедентно выросли, и теперь мы наблюдаем откат», — объяснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

Он добавил, что в марте-апреле цены на аренду продолжат снижаться.

Ранее арендаторам дали советы, которые помогут снизить стоимость аренды жилья. По словам риелтора Елены Юргеневой, можно получить скидку до 20 процентов.