Матвиенко предложила по-новому выдавать семейную ипотеку

Семейную ипотеку необходимо выдавать исключительно по месту регистрации граждан. Об этом на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, льготная семейная ипотека является очень важной мерой, но ее реализация является «некорректной». В частности, Матвиенко указала, что 40% данной программы приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

«Послушайте, у нас большая страна. А что же там в других регионах? Семьи не имеют доступа к получению семейной ипотеки? Существующие правила по выдаче семейной ипотеки не работают на повышение рождаемости. Надо больше строить жилья в малых городах и поселках» — сказала она.

Кроме того, по мнению председателя Совфеда, необходимо изменить правила и выдавать семейную льготную ипотеку «только по месту жительства, регистрации».