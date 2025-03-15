Найдены квартиры в Москве дешевле 5 миллионов рублей

За пять миллионов рублей в Москве практически невозможно купить полноценную квартиру ни в новостройке, ни на вторичном рынке. Варианты жилья с таким бюджетом нашли опрошенные РБК эксперты в области недвижимости.

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В 2025 году бюджетных вариантов на рынке недвижимости почти не осталось, отметили эксперты. На рынке новостроек дешевле 5 миллионов рублей представлены всего 11 лотов — это микроквартиры площадью от 12 до 20 квадратных метров и апартаменты.

На вторичном рынке чуть больше вариантов — 38 объектов. Однако это тоже не классические квартиры, а переделанные в студии. В основном находятся они в Новой Москве и не обладают хорошей инфраструктурой.

Полноценное жилье в Старой Москве стоит дороже — от 7 миллионов рублей. За такую цену можно купить «однушку» площадью 38,7 квадратного метра в 17-этажном доме 2009 года постройки. А вообще специалисты советуют ориентироваться на бюджет от 10 миллионов рублей при поиске жилья в столице.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в Москве можно арендовать за 34 тысячи рублей в месяц. Жилье находится в пешей доступности от станций метро «Рязанский проспект» и «Окская».