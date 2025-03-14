Какое жилье в Москве можно купить за 5 млн рублей

В Москве в пределах 5 миллионов рублей можно приобрести малогабаритные квартиры, такие как студии или однокомнатные квартиры. Обычно их площадь составляет около 15,5 квадратных метров. Стоимость одного квадратного метра в таких квартирах варьируется от 262,3 тысяч рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков «Домклик» Сбербанка.

В некоторых случаях цена за квадратный метр может достигать 480 тысяч рублей. Но из-за небольшой площади — около 10 квадратных метров — такой объект можно приобрести, не превысив лимит в 5 миллионов рублей.

По информации компании, наиболее доступным предложением являются апартаменты площадью 14,5 квадратных метров, стоимость которых составляет почти 2 миллиона рублей. Объект расположен в поселке Марьино, который находится в Новой Москве.

Жилье, которое можно приобрести за сумму до 5 миллионов рублей на вторичном рынке, в основном сосредоточено в Новой Москве: в таких населенных пунктах, как Марьино, Троицк, Ивановское и Апрелевка. Также такие квартиры можно найти в спальных районах на юго-востоке и востоке столицы. Однако в этом ценовом диапазоне можно найти жилье и в центральной части города. Например, в Басманном районе за 4,1 миллиона рублей можно купить квартиру на первом этаже дома, построенного в советское время.

По словам экспертов, относительно низкая стоимость таких квартир отчасти объясняется тем, что в них нельзя прописаться, поэтому они могут продаваться дешевле.

«При этом самая дешевая полноценная квартира без перепланировок и в хорошем состоянии в пределах Старой Москвы предлагается за 7 млн руб. За такую цену можно купить однокомнатную квартиру площадью 38,7 кв. м в 17-этажном доме 2009 года постройки», — говорится в материале.

На рынке новостроек в Москве в ценовом диапазоне до 5 миллионов рублей представлено ограниченное количество объектов недвижимости. По данным компании «Метриум», на начало марта 2025 года в столице, включая Новую Москву, было доступно 11 объектов (четыре квартиры и семь апартаментов) по цене до 5 миллионов рублей. По данным bnMAP.pro, квартиры и апартаменты по цене до 5 млн руб. сконцентрированы преимущественно за МКАД и представлены в трех административных округах: ЗелАО, НАО