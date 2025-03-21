В Минфине высказались о новом расширении семейной ипотеки

Минфин выступает против расширения семейной ипотеки на семьи с детьми до 18 лет, заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

Рассмотреть возможность доступа к программе семей с ребенком до 18 лет (вместо 6 лет по действующим правилам) в конце февраля поручил Минстрою и Минфину вице-премьер Александр Новак.

По словам Ивана Чебескова, сейчас для расширения семейной ипотеки нет оснований. В конце прошлого года банки массово ужесточали условия выдачи льготной ипотеки из-за роста стоимости фондирования, но после ряда уступок, на которые пошло правительство, выдачи снова растут. По данным «ДОМ.РФ», в феврале объем выдач вырос на 60% год к году и достиг 181 млрд рублей.

Кроме того, с 1 апреля программой смогут воспользоваться жители 900 городов для покупки жилья на вторичном рынке, добавил замминистра.

По мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, новое расширение льготной ипотеки приведет к подъему спроса на жилье и даст возможность застройщикам поднимать цены.