Найдены виновные в подорожании аренды жилья

Одной из причин роста цен на аренду жилья в России являются требования арендаторов поколения Z. Об этом заявил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам эксперта, для зумеров важно хорошее состояние квартиры, эстетика, качественный ремонт и дизайн.

«Об этом заявляют 62 процента опрошенных. Порядка 52 процентов зумеров готовы заехать в квартиру исключительно "под ключ" – с полной меблировкой, наличием всей техники», — отметил Жуков.

Он добавил, что молодые арендаторы также ценят удобства: кондиционер, посудомоечную машину и прочее. Собственники ориентируются на запросы арендаторов, в результате чего повышается не только качество жилья, но и стоимость аренды.

Кроме того, рост цен связан с выходом на рынок инвестиционных квартир, которые были куплены в период дешевой ипотеки в 2020-2024 годах. Владельцы таких объектов стремятся вернуть вложенные средства, поэтому такое жилье обычно сдается по более высокой цене.

Ранее риелтор Мария Кудреватых рассказала, как можно сэкономить на аренде жилья. Она посоветовала выбирать жилье на первых этажах и в удаленных от центра города районах.