Отпуск с выгодой: как кешбэк помогает российскому туристическому бизнесу

Однако, как стало известно, нового этапа поддержки — не будет. Причины приостановки программ, таких как туристический и детский кешбэк, лежат в области экономической политики и связаны с дефицитом федерального бюджета. Разобраться в вопросе RuNews24.ru помог эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

Кешбэк, как мера поддержки внутреннего туризма, позволял россиянам получать часть потраченных на поездки средств обратно. Это не только стимулировало спрос на услуги туроператоров и гостиничного бизнеса, но и помогало решать проблемы, связанные со снижением покупательской способности населения. Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович отмечает, что туристический кешбэк стал ключевым инструментом восстановления сектора, пострадавшего во время пандемии COVID-19.

«Кешбэк был временной антикризисной мерой, которая смогла поддержать как бизнес, так и потребителей в непростое время», — рассказал Яков Якубович.

Сейчас, когда страны начинают адаптироваться к новым экономическим реалиям, правительство принимает решение приостановить программы кешбэка. В Министерстве экономического развития России напомнили, что на 2023-2025 годы в бюджете не предусмотрены средства для дальнейшей реализации этих программ.

Ситуация с доходами населения выровнялась, но без стимула вроде кешбэка некоторые эксперты предупреждают о возможном значительном ударе по внутреннему туризму. Кешбэк мог вдохновить людей на путешествия по родной стране, однако без этой меры можно ожидать снижение интереса к поездкам.

«Важный момент заключается в том, как население воспринимает такие инициативы как кешбэк. Некоторые россияне рассматривают кешбэк не только как стимул, но и как скрытую скидку на поездки, что может послужить поводом для повышения цен на услуги. В условиях текущей экономической ситуации такое повышение может восприниматься крайне негативно», - пояснил эксперт.

Клиенты могут начать сомневаться, стоит ли планировать поездки, и как это повлияет на семейный бюджет. Это не только уменьшит поток туристов, но и потенциально осложнит задачу гостиниц и туроператоров, которым придется найти новые способы привлечения клиентов без привычных скидок и бонусов.

Приостановка программ туристического и детского кешбэка ставит перед российским внутренним туризмом новые вызовы. Важно осознавать, что стимулы государственного уровня играют значительную роль в поддержании интереса к путешествиям внутри страны. Бюджетные ограничения могут затруднить доступ граждан к туризму, что негативно скажется как на потребителях, так и на бизнесе.

Вместо призывов о восстановлении кешбэка, необходимо искать новые, устойчивые пути поддержки внутреннего туризма и улучшения условий для путешествий по России, которые могли бы работать на долгосрочную перспективу.