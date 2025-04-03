Бассейны на дачах россиян оказались вне закона

Водопроводы обычных садоводческих товариществ не предназначены для заполнения бассейнов на дачных участках, заявил депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ТАСС.

При этом он отметил, что законодательство не регламентирует предельные размеры таких бассейнов, данных нормативов сейчас не существует.

«Кроме того, водопровод в СНТ предназначен исключительно для бытовых нужд (полив, душ). Бассейны такого объема заполняются либо привозной водой, либо водой из собственного колодца или скважины», — сказал Чаплин.

Парламентарий отметил, что вопросы «слива как бассейнов, так и других коммунальных вод» необходимо регулировать на законодательном уровне. По его словам, существующее на сегодняшний день регулирование этой сферы несовершенно.

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Ранее Чаплин заявил NEWS.ru, что неправильная установка электрокотла для прогрева помещения на даче может вызвать пожар. Он объяснил, что прибор должен стоять на ровной поверхности вдали от легковоспламеняющихся предметов. Депутат отметил, что перед включением электрокотла необходимо тщательно проверить его состояние и убедиться в отсутствии повреждений шнура, вилки и корпуса.

Прежде Чаплин рассказал, что первым шагом для расконсервации дачного дома после зимы является осмотр жилья. По его словам, необходимо проверить помещение как внутри, так и снаружи, в том числе обратить внимание на фундамент и крышу.