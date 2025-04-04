Эксперт рассказал, можно ли сдавать ипотечную квартиру в аренду

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в свете новости о том, что арендаторы квартиры написали ее владельцу претензию из-за ипотеки, дал разъяснения относительно правил сдачи жилья, передает «360» в своем Telegram-канале.

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Ранее в СМИ распространилась информация о том, что арендаторы обратились к хозяину с одним необычным требованием. По их словам, так как он использует деньги от сдачи квартиры для оплаты своей ипотеки, то это делает квартиру частично их собственностью.

Крохин рассказал, законно ли сдавать ипотечное жилье. По его словам, владелец имеет право пользоваться без ограничений своим жильем, кроме его продажи и долгосрочного обременения. Если речь идет о долгосрочной аренде, то в этом случае необходимо согласование с банком, потому что это влияет на состояние залога. Если говорить о краткосрочной аренде, то согласовывать не нужно, пояснил эксперт.

Также специалисту задали вопрос, может ли банк требовать досрочного погашения ипотеки, если заемщик в ней не живет. Он пояснил, что это зависит от банка. По словам собеседника, очень важно читать договор.

«Некоторые банки могут обусловить выдачу кредита для личного использования, особенно если это льготные категории граждан. Если человек нарушает правила, которые установлены (банком или государством), это может быть основанием для досрочного расторжения договора и требования возврата кредита», — сообщил Крохин.

По его словам, если квартира используется для коммерческой деятельности, производственной или в ней делается несанкционированное переустройство, такие действия могут быть основанием для досрочного расторжения договора.