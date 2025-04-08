Резиденцию заместителя Гитлера выставили на продажу

В Германии выставили на продажу резиденцию главы Люфтваффе, председателя Рейхстага и заместителя Адольфа Гитлера Германа Геринга. Как сообщает BILD, дом «Мин Люттен» расположен на острове Зюльт — его оценили в 15 млн евро (1,4 млрд рублей).

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Кирпичный особняк с соломенной крышей расположен на побережье — из его окон открывается красивый вид на Северное море. Геринг переехал в этот дом в 1937 году. После самоубийства заместителя Гитлера вилла несколько раз переходила из рук в руки. Например, с 1958 года она принадлежала семье Биркеншток, династии производителей сандалий.

В последний раз «Мин Люттен» сменил владельца в 2019 году. После этого его полностью отреставрировали, восстановив исторические элементы, а также смонтировали современные инженерные системы. Сейчас объект, который охраняется как памятник архитектуры, снова доступен для покупки.