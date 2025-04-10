В Госдуме прокомментировали слова Путина об ипотеке

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Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина об ипотеке. Об этом пишет RT.

В Госдуме прокомментировали слова Путина об ипотеке
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Она отметила важность разъяснения условий по кредиту.

«Когда люди понимают механизмы ценообразования, условия ипотеки, динамику спроса и предложения, они меньше подвержены панике и действиям спекулянтов», — подчеркнула она.

Как уточнила политик, прозрачность информации снижает риск искусственного ажиотажа, а также позволяет рынку функционировать более стабильно.

Ранее Путин заявил, что россиянам необходимо лучше разъяснять текущую ситуацию на рынке ипотечного кредитования.

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