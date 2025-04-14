Юрист рассказала, кто может сесть в тюрьму при сдаче квартиры

Собственнику квартиры может грозить тюрьма за ее сдачу без уплаты налога. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила юрист Анастасия Билялова.

Если арендодатель получает доход, но не декларирует его и не уплачивает налог, то он может столкнуться с серьезными последствиями. Федеральная налоговая служба может не только взыскать с него полную сумму налога, но и наложить штраф за неподачу декларации, а также пени за просрочку. В связи с тем, что правонарушение было совершено умышленно, нарушителю также необходимо будет выплатить штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога, уточнила собеседница.

По словам юриста, если сумма за три года превысила 2,7 миллиона рублей, грозит уже уголовная ответственность. В качестве наказания могут назначить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до одного года, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до одного года. Если сумма за три года составила 13,5 миллиона рублей, нарушителю назначают штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок, сообщила Билялова.

Собственника жилья освобождают от уголовной ответственности, если он нарушил закон впервые и успешно оплатил сумму недоимки, пени и штрафы, отметила юрист.

Ставки на аренду квартир в Москве начинаются с 40 тысяч рублей

Ранее эксперты в беседе с изданием Life дали свои прогнозы по ценам на аренду жилья в России со следующего месяца. В частности, они рассказали, как изменится стоимость съемных квартир. По мнению руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, на рынке не прогнозируется как существенного повышения цен на съемное жилье, так и их падения. Он подчеркнул, что незначительный рост ставок возможен в отдельных городах и регионах, где в экспозицию в сегмент долгосрочной аренды могут выйти инвестиционные квартиры.