Ввод жилья в России падает

В январе – марте 2025 года в России ввели 7,3 млн кв. м многоквартирного жилья. Данное значение на 17,2% уступает уровню аналогичного периода 2024-го, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

В тот период девелоперы сдали 8,8 млн кв. м жилья. Сергей Разуваев, генеральный директор консалтингового агентства GMK, отметил, что в период с 2023 по 2024 год на рынке новостроек наблюдался высокий спрос, что стимулировало застройщиков к ускорению темпов строительства. Это было необходимо для получения доступа к средствам, которые хранятся на эскроу-счетах, отметил он.

По словам собеседника, в текущем году из-за уменьшения продаж квартир задолженность застройщиков по проектному финансированию превышает сумму средств, находящихся на счетах эскроу. Это означает, что чем быстрее дом будет сдан в эксплуатацию, тем больше средств застройщик должен банку. В результате застройщики стремятся перенести сроки строительства.

В материале говорится, что ввод жилья сократился в Санкт-Петербурге — на 39,8%, до 621 800 кв. м, в Приморском крае — на 69,5%, до 63 100 кв. м, в Тюменской области — на 63,8%, до 249 100 кв. м, в Свердловской — на 29,5%, до 228 600 кв. м.

«В Москве ввод, наоборот, вырос на 25% до 989 600 кв. м, а в Краснодарском крае — на 176% до 692 980 кв. м», — говорится в материале.

Ранее РИА Недвижимость со ссылкой на «Дом.РФ» сообщило, что в первом квартале 2025 года стоимость новых жилых объектов в России увеличилась на 2,4%, что ниже показателя инфляции, который составил 3,7%.