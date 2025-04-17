В Сбере сообщили о стабилизации рынка новостроек

Рынок новостроек в России вернулся к средним показателям после пиковых значений июня-июля 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов в интервью «Интерфаксу».

По его словам, снижение темпов продаж связано с уменьшением объемов льготной ипотеки, однако это не является признаком кризиса. При этом он подчеркнул, что Сбер, являясь ключевым игроком на рынке жилищного финансирования, в прошлом году увеличил свой портфель на 35% — до 5,3 трлн рублей.

«По состоянию на 1 апреля темпы роста портфеля продолжились: у нас уже почти 5,7 трлн, то есть мы приросли на 400 млрд руб. за три месяца. 5,7 трлн рублей – это действующий остаток долга по всем кредитам застройщикам. Прирост складывается из двух составляющих: выборки, в первую очередь, по действующим кредитам – это почти 800 млрд руб., и погашений, связанных с вводом объектов и раскрытием счетов эскроу, – это примерно 400 млрд руб», — рассказал зампред правления Сбера.

Он добавил, что общий портфель банка с учетом открытых линий, доступных для выборки, составляет 10 трлн рублей. Из них 13% приходится на так называемые бриджи — средства, выделяемые застройщикам на покупку участков. После получения необходимых разрешений Сбер предоставляет проектное финансирование в рамках 214-ФЗ.

Попов также напомнил о значении реформы долевого строительства, которая обеспечивает устойчивую работу застройщиков, когда вне зависимости от продаж, кредитные средства выдаются по мере строительной готовности.