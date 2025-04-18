В Сбере рассказали, когда ждать снижения ставок по рыночной ипотеке

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов не исключил снижения ставок по рыночным ипотечным программам ниже 25% к концу мая. Соответствующее заявление он сделал на конференции «Время изменений: жилье. От прогнозов к реальности», передает ТАСС.

Как уточнил Попов, в настоящее время на рынке «проходит активно информация о том, что Сбер и другие банки снижают ставки, следуя за рынком». Он предположил, что данный тренд сохранится.

«Наверное, ставку ниже 25%, рыночную ставку, мы увидим ближе к концу мая», — подчеркнул представитель банка.

Согласно презентации, средняя ставка по рыночной ипотеке в марте была на уровне 28,5%, а в апреле понизилась до 26,9%. В целом продажи ипотеки в первом квартале 2025 года упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сопоставимы с уровнем осени 2022 года.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦБ, в России наблюдается рост среднего срока ипотечных кредитов. В феврале этот показатель увеличился на пять месяцев и достиг рекордных 26 лет. В минувшем феврале средний срок по выданным жилищным ссудам составил 309,8 месяца. Речь идет как о новостройках, так и о «вторичке». Вместе с тем в сегменте ипотеки на строящееся жилье это значение в феврале достигло порядка 27 лет (323 месяца).