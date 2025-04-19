Названы районы Москвы с наиболее подешевевшими новостройками

По итогам первого квартала 2025 года среди районов Старой Москвы новостройки массового сегмента сильнее всего подешевели в Рязанском. Локации-лидеры по снижению стоимости назвали аналитики компании «Метриум», пишет РБК.

По информации специалистов, по сравнению с четвертым кварталом 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Рязанском районе опустилась на восемь процентов, до 337,9 тысячи рублей. Второе место в списке с отрицательной динамикой 7,9 процента занял район Ясенево (до 252,6 тысячи рублей), а замкнул тройку район Южное Медведково, где «квадрат» жилья в массовых новостройках потерял в цене 6,3 процента, опустившись до отметки в 323,3 тысячи рублей.

Управляющий директор агентства недвижимости «Метриум» Руслан Сырцов связал лидерство Рязанского района со снижением стоимости недвижимости в одном из жилых комплексов. «В районе Ясенево в реализуемом здесь комплексе остались только очень просторные лоты со средней площадью более 100 квадратных метров. А «квадрат» в таких квартирах традиционно дешевле, чем в малогабаритных. Снижение цен в Южном Медведкове также объясняется увеличением площади продаваемых квартир в финальном пуле единственного местного проекта», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что по итогам марта этого года стоимость жилья на вторичном рынке среди крупных городов РФ относительно аналогичного периода прошлого сильнее всего увеличилась в Казани.