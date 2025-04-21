Число сделок с ипотекой на новостройки Москвы уменьшилось

Число сделок с ипотекой на жилую и нежилую недвижимость на первичном рынке Москвы уменьшилось в первом квартале 2025 года до 12 486, или на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"В январе-марте 2025 года в Москве зарегистрировано 12 486 договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств. Данный показатель к первым трем месяцам 2024 года (16 420 ДДУ) сократился на 24%, а к аналогичному периоду 2023 года (16 186 ДДУ) снижение составило 22,9%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте этого года было зарегистрировано 4 481 таких сделок с ипотекой, что на 7,9% меньше результата за февраль - 4 866 ДДУ. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда было зарегистрировано 6 856 таких сделок, показатель снизился на 34,6%, а к марту 2023 года - 7 217 ДДУ - снижение составило 37,9%. При этом, по словам руководителя управления Росреестра по столице Игоря Майданова, число ипотечных сделок с новостройками в городе растет ежемесячно в среднем на 5,5% с начала текущего года.