Число сделок с ипотекой на новостройки Москвы уменьшилось в I квартале 2025
Число сделок с ипотекой на жилую и нежилую недвижимость на первичном рынке Москвы уменьшилось в первом квартале 2025 года до 12 486, или на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.
"В январе-марте 2025 года в Москве зарегистрировано 12 486 договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств. Данный показатель к первым трем месяцам 2024 года (16 420 ДДУ) сократился на 24%, а к аналогичному периоду 2023 года (16 186 ДДУ) снижение составило 22,9%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в марте этого года было зарегистрировано 4 481 таких сделок с ипотекой, что на 7,9% меньше результата за февраль - 4 866 ДДУ. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, когда было зарегистрировано 6 856 таких сделок, показатель снизился на 34,6%, а к марту 2023 года - 7 217 ДДУ - снижение составило 37,9%. При этом, по словам руководителя управления Росреестра по столице Игоря Майданова, число ипотечных сделок с новостройками в городе растет ежемесячно в среднем на 5,5% с начала текущего года.
"Почти 45% сделок на рынке новостроек оформлялось в столице в марте с привлечением ипотечных средств. Это наибольшая доля за последние два квартала, в том числе на 2,4% выше февральского результата, а по сравнению с январем текущего года рост составил порядка 11%. При этом число таких сделок уменьшилось за месяц на 385 договоров", - приводятся в сообщении слова Майданова.