Сбер выяснил, где в Москве продаются самые дешевые квартиры

Самые недорогие квартиры на первичном рынке Москвы предлагаются в районе Старое Крюково (Зеленоградский АО), выяснили эксперты «Домклик». Аналитики изучили предложения в столичных новостройках в апреле 2025 года, рассчитали медианную стоимость квадратного метра для каждого района и умножили ее на площадь стандартной однокомнатной квартиры — 35 кв. м.

Стоимость стандартной однушки в Старом Крюково составляет 7,1 млн рублей. На втором месте среди наиболее доступных районов — Филимонковское в Новомосковском АО, где квартиру площадью 35 кв. м можно купить в среднем за 7,6 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Бибирево (СВАО) со средней стоимостью 7,9 млн рублей за однокомнатное жилье.

В десятку также вошли:

Щербинка (Новомосковский АО) — 8,2 млн рублей;

Крюково (Зеленоградский АО) — 8,2 млн рублей;

Косино-Ухтомский (Восточный АО) — 9 млн рублей;

Внуково (Новомосковский АО) — 9,1 млн рублей;

Молжаниновский (Северный АО) — 9,2 млн рублей;

Северный (Северо-Восточный АО) — 9,6 млн рублей;

Ясенево (Юго-Западный АО) — 9,8 млн рублей.

Невысокая цена недвижимости в большинстве районов обусловлена их значительной удаленностью от центра, отмечают аналитики «Домклик». Попадание в топ-10 районов внутри МКАД, например, Бибирева и Ясенева, эксперты объясняют тем, что здесь в экспозиции представлены в основном апартаменты.

Среди районов с недорогой недвижимостью авторы исследования также выделили локации с наибольшим объемом предложения. В Филимонковском, Щербинке и Внукове количество предложений составляет 1–2,5 тысячи. В Молжаниновском районе и в Крюково в экспозиции представлены от 300 до 500 квартир и апартаментов.