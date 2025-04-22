В Крыму жилье покупают ещё до ввода в эксплуатацию

В Республике Крым около 90% сделок с жилой недвижимостью заключается на этапе строительства. Об этом заявила глава агентства недвижимости и юрист Алёна Морозова.

Она подчеркнула, что на рынке региона не наблюдается избытка доступных вариантов, что исключает возможность замедления или падения цен на жильё. Ожидается дальнейший рост стоимости недвижимости, обусловленный как подорожанием стройматериалов, так и рядом других, более значимых факторов.