Дачи в Подмосковье в 2025 году: где продаются и сколько стоят

На вторичном рынке загородной недвижимости Московской области весной 2025 года экспонируется 58,89 тысячи дач, они занимают самую большую долю предложения — 63%, выяснили аналитики «ИНКОМ-Недвижимости». Еще 29% приходится на участки (26,85 тысячи), 7% — на коттеджи (6,19 тысячи), 1% — на доли в частных домах (1 тысяча предложений).

По сравнению с весной прошлого года объем предложения на рынке загородной недвижимости Подмосковья уменьшился на 32%. Количество дач на продажу снизилось на 31%, число участков — на 35%, а коттеджей — на 33,5%.

Интересные и качественные объекты очень востребованы, они быстро раскупаются и уходят с рынка, а новые не прибавляются, объясняет ситуацию начальник отдела направления «Загородная недвижимость» Татьяна Максимова. По ее словам, люди предпочитают переждать нестабильные времена, а многие переключаются на аренду, которая может приносить неплохой доход.

Больше всего объявлений о продаже дач, участков и коттеджей можно найти в Одинцовском городском округе (10% в общем составе), Домодедове (7%), Истре (6%), Раменском (5%) и Солнечногорске (5%) — совокупно здесь представлена треть экспозиции.По данным «ИНКОМ-Недвижимости», дачи сейчас выставляются на продажу по цене в среднем 10,38 млн рублей против 9,53 млн год назад (+9% к прошлой весне); медианная стоимость участков находится на уровне 2,42 млн рублей (+36%); среднестатистический коттедж оценивается в 26,33 млн рублей (−6%).«Годовой рост средней стоимости дач, участков и долей на вторичном загородном рынке происходит как в рамках общей инфляции, так и механически, когда из экспозиции вымываются более доступные по цене варианты. Уменьшение медианной стоимости коттеджей объясняется дефицитом таких объектов: самые ликвидные и, соответственно, более дорогостоящие лоты за этот период были раскуплены, а новые появляются редко», — отмечает Максимова.

Предложения банков по ипотеке на строительство и покупку частного дома

При одобрении ипотеки на загородную недвижимость банк в первую очередь оценивает ликвидность объекта: как быстро в случае необходимости он сможет реализовать объект залога. Чем ближе расположен дом к населенным пунктам и чем более он пригоден для проживания, тем охотнее банк выдаст ипотеку. Если банк решит, что ему будет сложно реализовать залог, это снизит вероятность одобрения или выразится в повышенной процентной ставке, сниженной сумме и сроке кредитования, предупреждает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Если вы планируете купить или построить частный дом, обратите внимание на нашу подборку предложений:

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Предложение актуально на дату публикации материала.