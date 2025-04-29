Подсчитано, сколько метров жилья можно купить на маткапитал

В 2025 году в российских городах с населением более 500 тысяч человек можно купить от двух до восьми квадратных метров вторичного жилья на материнский капитал, полученный за рождение первого ребенка. Такую статистику представили в «Циан.Аналитике».

В 2025 году материнский капитал на первого ребенка составляет 690,3 тысячи рублей. В крупных российских городах этой суммы хватит на приобретение в среднем 5,4 кв. м жилья.

Наименьшую площадь маткапитал на первенца покрывает в Москве, где его хватит лишь на 2 кв. м. В Санкт-Петербурге, Казани и Севастополе на эти деньги можно купить не более 3,7 кв. м. Наибольший метраж за 690,3 тысячи рублей доступен в Ульяновске и Оренбурге – 7,6 кв. м.

Покупательная способность маткапитала за год немного подросла, отметили аналитики. Год назад на него в среднем можно было приобрести 5,3 кв. м жилья на вторичном рынке. Площадь покрытия выросла в 30 из 35 исследуемых локаций. В «Циан» связывают это с тем, что вторичное жилье за год подорожало в среднем на 6,8%, тогда как размер маткапитала вырос на 9,5%.