В России сократилась доля выдачи ипотек на 30 лет

Во втором полугодии прошлого года доля выдачи ипотек на срок 30-31 год упала на 3,6 процентных пункта, говорится в докладе "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй" Центробанка.

"Во втором полугодии 2024 года доля выдач ипотечных кредитов на срок 30-31 год снизилась до 14%", - следует из материалов ЦБ.

Там также сказано, что на заемщиков, которым на момент плановой выплаты ипотеки исполнится 65-69 лет, в четвертом квартале пришлось 23% выдач, а на тех, кому будет 70-75 лет, - 18%.

При этом общее количество россиян с ипотекой остается на прежнем уровне - 10,2 млн человек.