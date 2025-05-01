В Минцифры объяснили, как повысится доступность ИТ-ипотеки

За время действия программы ИТ-ипотеки было выдано более 83,5 тысячи льготных кредитов. Однако из-за их высокой востребованности возникали ситуации, когда банк вынужденно приостанавливал программу, так как исчерпал лимит. Чтобы снова выдавать кредиты, требовалось отдельное решение Правительства, которое устанавливало новый лимит. На 2025 год на эти цели для банков выделили лимит 825 миллиардов рублей. Теперь решено его отменить. Это позволит поддержать еще больше ИТ-специалистов. Подробнее о нововведении «Парламентской газете» рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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Теперь без ограничений

С 2022 года работники аккредитованных ИТ-компаний могут оформить льготную ипотеку по ставке до шести процентов — она может быть и ниже, если есть региональная программа или решение банка. Это сделало программу крайне востребованной в среде айтишников, которые взяли более 83,5 тысячи льготных кредитов, а к концу этого года ожидается, что число предоставленных ипотек превысит 91,5 тысячи, сообщили нашему изданию в пресс-службе ведомства.

В то же время в Минцифры постоянно работают над повышением доступности программы. Так, в 2023 году в нее внесли ряд ключевых изменений, что позволило еще большему числу ИТ-специалистов претендовать на получение льготного кредита. В 2024 году программу продлили до 2030 года на новых условиях: увеличили льготную ставку с пяти до шести процентов, исключили возможность приобретения жилых помещений в Москве и Санкт-Петербурге. Максимальный размер ипотеки теперь составляет миллионов миллионов рублей для всех регионов, участвующих в программе.

Однако из-за высокой востребованности программы ранее возникали ситуации «по вынужденному ее приостановлению из-за исчерпания банками лимита», сообщили в министерстве. Для возобновления программы требовалось отдельное решение Правительства об установлении нового лимита.

«Ранее на 2025 год для банков был установлен лимит в размере 825 миллиарда рублей на эти цели, теперь принято решение о его отмене, что позволит поддержать еще больше ИТ-специалистов, — уточнили в пресс-службе. — Кроме того, уровень субсидирования для банков дополнительно увеличен на 1,5 процента. В настоящее время уровень возмещения банкам по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым с 1 мая по 31 октября на покупку жилья в МКД и на ИЖС, составит 3 и 3,5 процента соответственно».

Таким образом, для заемщиков снизили финансовую нагрузку в виде дополнительной оплаты банковских комиссий, но требования для них останутся прежними, отметили в Минцифры.

С отменой лимитов больше айтишников смогут улучшить свои жилищные условия и остаться работать в России, а не уезжать за рубеж, сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Сейчас коммерческая ипотека малодоступна россиянам из-за высокой ключевой ставки. Поэтому решение снять лимиты по ИТ-ипотеке поможет, с одной стороны, решить квартирный вопрос, с другой - люди смогут остаться в России и приносить пользу здесь. А это важно, ведь именно им предстоит решать сложные задачи в высокотехнологичных отраслях. На фоне дефицита кадров это правильное решение».

Депутат обратил внимание, что в последнее время инфляционные процессы в стране замедляются и со временем у ЦБ появятся основания для снижения ключевой ставки, а вместе с ней вниз пойдут и проценты по ипотечным кредитам.

Кто может получить ИТ-ипотеку

К концу 2030 года Минцифры планирует поддержать не менее 160 тысяч ИТ-специалистов. Однако рассчитывать на решение жилищных вопросов по льготным расценкам могут те, кто соответствует установленным требованиям. В частности, заемщики должны быть гражданами РФ, не старше 50 лет и работать в течение всего срока ипотечного договора в аккредитованной ИТ-компании, получающей налоговые льготы.

По новым правилам, действующим с 1 августа 2024 года, купить недвижимость можно во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Минимальный первоначальный взнос начинается с 20 процентов. И хотя сотрудник, место работы которого находится в Москве или Санкт-Петербурге, не может стать заемщиком, для всех, кто оформил ипотечный договор до августа прошлого года, старые условия сохранятся на весь срок кредитования.

Сегодня ИТ-ипотеку можно оформить для покупки квартиры в строящемся доме по договору долевого участия, готовой квартиры от застройщика или строящегося дома в малоэтажном жилом комплексе от застройщика по ДДУ. Также под условия льготного кредита подходит готовый дом от застройщика — первого собственника, дом, построенный по договору подряда через счет эскроу, и земельный участок для строительства дома по договору подряда через счет эскроу.

Вместе с тем в соответствии с условиями программы рефинансирование ИТ-ипотеки не предусмотрено.