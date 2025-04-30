В Москве сокращается количество малогабаритных квартир

На конец апреля 2025 года в Москве было выставлено на продажу 7,01 тыс. квартир площадью до 28 квадратных метров. Это на 24,2% меньше, чем в прошлом году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Метриум» и SIS Development.

В общем объеме предложений на рынке новостроек их доля уменьшилась на 3,2 процентных пункта и составила 12,4%. По данным аналитиков компании Est-a-Tet, в старых границах Москвы сейчас продается 3,7 тысячи квартир площадью до 28 квадратных метров. Это на 24,5% меньше, чем в прошлом году, что является минимальным показателем за последние два года. Генеральный директор VSN Group Яна Глазунова отметила, что количество таких квартир сократилось на 34%, до 4,7 тысячи.

Руководитель аналитического отдела компании ЦИАН Алексей Попов отмечает, что проекты были заморожены не на этапе получения разрешений на строительство, а на более ранних стадиях. Это позволило многим объектам начать работу после введения ограничений.

Ярослав Гутнов, основатель SIS Development, сообщает, что в настоящее время квартиры площадью до 28 квадратных метров доступны в 160 жилых комплексах, в то время как годом ранее их можно было приобрести в 141 комплексе. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов подчеркивает, что из-за высокой стоимости проектного финансирования многие застройщики откладывают начало строительства после получения разрешений.

По мнению Сырцова, при существующих темпах реализации на продажу всех малогабаритных квартир уйдет чуть менее трех лет. Попов полагает, что процесс может занять полтора-два года.