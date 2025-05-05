Назван средний размер ипотеки в России

Средний размер ипотечного кредита в марте 2025 года составил 4,44 млн рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с февралем сумма выросла на 1,2% (с 4,38 млн рублей). В марте 2024 года средняя выданная сумма ипотеки была на 3,4% меньше – 4,29 млн рублей.

Самые крупные суммы банки выдавали заемщикам в Москве – в среднем 7,38 млн рублей, Московской области – 5,81 млн рублей, Санкт-Петербурге – 5,73 млн рублей, Приморском крае – 5,03 млн рублей, и Якутии – 5,01 млн рублей.

По сравнению с мартом 2024 года средний чек выданной ипотеки больше всего вырос в Бурятии – на 30%, а также в Оренбургской области и Удмуртии – на 13,5% и 11,1% соответственно.

«После разнонаправленных всплесков в июне-июле 2024 года, связанных с окончанием действия наиболее массовых программ льготной ипотеки, средний размер ипотечных кредитов в целом оставался стабильным. С августа прошлого года данный показатель находится в пределах 4,1 - 4,4 млн рублей. При этом в последние пару месяцев средний размер ипотеки немного подрос», - говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он объясняет такую динамику политикой Банка России по охлаждению ипотечного рынка, в результате которой с рынка вымываются заемщики с высокой долговой нагрузкой. При этом клиентам с приемлемым уровнем кредитоспособности банки готовы одобрять более крупные чеки. Кроме того, по словам Волкова, средний размер ипотеки растет по мере удорожания жилья.

Показатель долговой нагрузки (ПДН) — это отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика долговым обязательствам к уровню его ежемесячного дохода, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Универсальной границы по размеру ПДН нет, банки устанавливают ее самостоятельно. Солдатенкова считает оптимальным ПДН в 30%, когда не более трети дохода заемщика уходит на выплату всех кредитов, в том числе и планируемой к оформлению ипотеки. При таком уровне ПДН риск столкнуться с отказом минимален, но вероятность одобрения есть при ПДН до 50%, указывает она. В ситуации, когда на оплату кредитов уходит более половины дохода, риск отказа возрастает, а при ПДН более 80% шансы на получение ссуды стремятся к нулю.