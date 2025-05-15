Кабмин выделит на IT-ипотеку дополнительно 61 млрд рублей

Почти 61 млрд рублей будет выделен на поддержку льготной ипотеки для специалистов в области информационных технологий (ИТ). О решении объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Всего с момента старта программы порядка 84 тыс. сотрудников IT-отрасли получили заем по выгодной ставке. В текущем годы на такие цели из федерального бюджета было направлено около 59 млрд рублей", - поделился премьер. "Сегодня дополнительно выделим почти 61 млрд [рублей]", - объявил глава кабмина.

Задача инициативы, заметил Мишустин, - "создание благоприятных условий для специалистов".

Льготная ипотека позволяет специалистам в области IT по сниженной ставке приобретать квартиру или дом на первичном рынке, а также земельные участки для жилищного строительства.