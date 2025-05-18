В России растет доля "зеленого" жилья

Российский строительный рынок переживает настоящую зеленую революцию. Доля строящихся девелоперских проектов, в которых используются "зеленые" и энергоэффективные решения, составляет около 40%, рассказала "Российской газете" директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

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Это 45,34 млн квадратных метров жилой площади.

"В течение первых двух кварталов 2025 года в стране введено в эксплуатацию 2,23 млн квадратных метров жилья с классом энергетической эффективности А и выше - это 33% от всего объема ввода за начало этого года. Из них 1,38 млн квадратных метров отмечены индикатором "Зеленый дом", - рассказала Слуцкая.

Это означает, что большинство проектов соответствуют не просто требованиям энергоэффективности, но и ряду критериев "зеленого" ГОСТ Р для многоквартирных домов, таких как наличие доступной социальной инфраструктуры, спортивных и детских игровых площадок, озеленение с декоративными растениями, доступная среда для маломобильных людей. По данным проектных деклараций застройщиков, размещенных на портале наш.дом.рф, на начало мая 2025 года в стадии реализации находится 3793 энергоэффективных объекта недвижимости.

Девелоперы могут рассчитывать на субсидию, если возводят энергоэффективные и "зеленые" объекты. С конца 2023 года ДОМ.РФ реализует Кластерную программу для поддержки жилищного строительства, в том числе "зеленого", в регионах с недостаточным предложением. Она распространяется на проекты, строительство которых началось в 2023-2024 годы. На ее реализацию направлено 2,6 млрд рублей с субсидированием застройщиков до исчерпания выделенных средств. Застройщики могут рассчитывать на скидку по кредиту в 5,5%. Из них от 1% до 2% - за соответствие проекта "зеленым" критериям программы.

Системы сбора дождевой воды и водосберегающая сантехника снижают расход ресурсов

Энергоэффективности можно добиваться на каждом этапе строительства, считает Александр Гелик, директор "Экспло-ИТ".

"В процессе проектирования можно применять материалы с высокими теплоизоляционными свойствами, а также планировать максимальное использование естественного освещения", - отмечает он.

"Зеленое" строительство позволяет эффективно расходовать ресурсы и снижать экологическую нагрузку, поясняет Алексей Медведев, директор по процессам и организационному развитию "Главстрой Санкт-Петербург".

"Энергоэффективные оконные блоки, утепленные фасады, светодиодное освещение, солнечные панели и современные системы отопления регулируют энергопотребление. Системы сбора дождевой воды и водосберегающая сантехника снижают расход ресурсов", - рассказывает Медведев.

Важны и "умные" решения для управления инженерными сетями, говорит Гелик. Они способны сократить затраты на энергоресурсы до 20%, а также предотвратить работу разных систем на нагрев и на охлаждение одновременно. При высоком уровне строительства Россия все еще остается страной открытых форточек при включенных батареях. Этот способ регулировать температуру приводит к потерям тепла.

Среди вариантов, которые способны повысить энергоэффективность здания, - использование энергосберегающих изоляционных материалов природного происхождения, озеленение фасадов и крыш, что позволяет поглощать пыль и повышать качество воздуха, а также использование сырья вторичной переработки для сокращения выбросов углекислого газа.

"Технологии информационного моделирования - один из главных инструментов "зеленого" и энергоэффективного строительства, - добавляет Александр Гелик. - Они позволяют создавать модель зданий и еще до начала строительства искать энергосберегающие форматы проектирования, выбирать экологичные материалы и комплектующие".

Между тем

Тренд на "зеленое" строительство задают и сами покупатели жилья. От приобретения "голых" метров они все больше переходят к запросу на определенный уровень комфорта и среды. Девелоперы отмечают запрос на здоровый, экологичный образ жизни, который в том числе предполагает озеленение и использование энергоэффективных технологий.

"Зеленое" жилье возводят как крупные федеральные застройщики, так и отдельные региональные девелоперы, заинтересованные в повышении инвестиционной привлекательности своих проектов, обращает внимание Филипп Шраге, основатель группы компаний Kronung. Однако среди девелоперов, ориентированных на премиальный и бизнес-класс жилья, их больше, считает основатель инжиниринговой компании "Элемент" Алексей Лукьянчиков. И отмечает, что наибольший интерес к "зеленой" недвижимости сформировался в коммерческом сегменте.