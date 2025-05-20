Бюджетные новостройки внутри МКАД стали дефицитом

На столичном рынке новостроек продолжается «вымывание» недорогих квартир и апартаментов. За последние 12 месяцев количество лотов до 10 млн руб. сократилось на 40,8%.

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Неприятный для покупателей тренд начал формироваться уже давно: пять лет назад доля массовых новостроек в продаже составляла 40,4%, а сегодня этот показатель снизился до 35,5%. В Москве фактически пропали панельные новостройки стандарт-класса.

Как рассказал «МК» говорит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, на текущий момент на первичном рынке старой Москвы представлено порядка 4 тыс. квартир и апартаментов стоимостью до 10 млн руб. включительно. По его оценке, последние годы показатель неуклонно сокращается даже в периоды значительного увеличения объема экспозиции. Так, в аналогичный период 2024 года на рынке новостроек старой Москвы было представлено 6725 таких квартир и апартаментов, 2023 года – 11 700 лотов. Весной 2020-2022 гг. суммарное предложение на рынке новостроек мегаполиса было гораздо меньше, но количество лотов до 10 млн руб. все равно велико: в 2022 году – 7502, в 2021 году – 5129, в 2020 году – 11 812.

Аналитик в качестве подтверждения тренда привел динамику изменения доли бюджетных вариантов стоимостью до 10 млн руб.: сейчас показатель составляет 8,3%, в 2024 году – 13,9%, в 2023 году – 23,1%, в 2022 году – 21,9%, в 2021 году – 18,2%, в 2020 году – 33,2%. Существенный спад доли недорогих лотов в 2021 году объясняется ажиотажным спросом на компактные квартиры и апартаменты в период пандемии, что привело к временному исчерпанию подобного предложения.

«Помимо инфляции на рынке новостроек снижение числа бюджетных вариантов обусловлено изменением структуры экспозиции, – полагает основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

По его словам, пять лет назад доля массовых новостроек в продаже составляла 40,4%, а сегодня этот показатель снизился до 35,5%. При этом в сегменте теперь преобладают не панельные дома стандарт-класса, а современные монолитные комплексы комфорт-класса. Разумеется, «квадрат» в них стоит дороже. Следовательно, квартиры до 10 млн руб. становятся дефицитом. Тем не менее такие варианты еще можно встретить и в ликвидных жилых комплексах.

По подсчетам Сырцова, сегодня в списке наиболее бюджетных лотов старой Москвы насчитывается 2843 квартиры и 1140 апартаментов. Жилье до 10 млн руб. в новостройках Москвы представлено всего в двух сегментах. В массовом экспонируется 3259 подобных лотов, в бизнес-классе – 724.

«За последние 12 месяцев средняя цена московских новостроек бизнес-класса выросла несущественно – на 4,5%», – заметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Тем не менее предложение наиболее доступных лотов – стоимостью до 10 млн руб. – в сегменте, по его мнению, ощутимо уменьшилось: ликвидные компактные и недорогие варианты активно покупают. При этом их объем в экспозиции уже не восполняется, ведь власти Москвы ввели запрет на проектирование малогабаритной недвижимости, несмотря на ее востребованность.

«Лишь порядка 30 компаний сегодня предлагает хотя бы небольшой пул лотов стоимостью до 10 млн руб.», – говорит Сырцов.

С его слов, минимальная стоимость жилья на первичном рынке столицы за год выросла незначительно – с 4,6 млн руб. до 4,8 млн руб. Но выбор недорогих помещений заметно сузился.